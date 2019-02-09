إغلاق قناة القدس التابعة لحماس بسبب الأزمة المالية

ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية، أن فضائية القدس التابعة لحركة حماس ، والتي تبث من العاصمة اللبنانية بيروت، توقفت عن العمل، بسبب الأزمة المالية التي تعصف بمؤسساتها داخل وخارج قطاع غزة.

وقال موظفون في فضائية “القدس” التابعة لحماس، لـ “إرم نيوز” إنهم تلقوا إشعارات بأن القناة ستتوقف عن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب أزمة مالية تعصف بالقناة، فيما لم يصدر تأكيد رسمي حتى اللحظة.

وكتب المذيع في القناة بسيم صعوب عبر صفحته على فيسبوك، “بمزيد من الحزن والأسى نتلقى قرار إغلاق قناة القدس الفضائية، نظراً للأزمة المالية التي عصفت بها ، الأمر الذي يحول دون استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية التي انطلقت منذ 10سنوات”.

وكتبت مقدمة أحد البرامج عبر قناة القدس، الإعلامية ريم أبوحصيرة، “الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، إغلاق قناة القدس الفضائية نهائيا !”.

وتعاني مؤسسات حماس الإعلامية من أزمة مالية كبيرة عصفت بها على مدار السنوات الأخيرة، حيث كان يتلقى موظفوها أجزاء تصل لأقل من نصف رواتبهم المستحقة.

وسبق أن أغلقت حماس قناة الكتاب الفضائية التابعة للجامعة الإسلامية التي تديرها الحركة في غزة، كما أعلنت الشهر الماضي عن نيتها إغلاق قناة الأقصى الفضائية بعد قصف إسرائيل لمقرها خلال التصعيد الأخيرة في غزة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعدم قدرتها على بناء مقر جديد، لتعلن القناة في وقت لاحق أنها ستبقى تعمل بعد إسهام مؤسسات لم تسمّها في استمرار عملها .