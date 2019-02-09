حماس تضع شروطًا للقبول بإجراء انتخابات شاملة

أعلنت حركة حماس اليوم السبت، موافقتها على إجراء انتخابات شاملة في كافة الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد دعوة تحالف قوى اليسار الفلسطيني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فلسطين.

ووضعت الحركة شرطًا وحيدًا لقبول الانتخابات، وهو بأن يكون الإشراف على الانتخابات من قبل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، “ترحب حركة حماس بدعوة التجمع الديموقراطي لإجراء انتخابات شاملة، وتعلن الحركة دعمَها الكامل لهذه الدعوة بإجراء الانتخابات الشاملة تحت إشراف حكومة وحدة وطنية”.

وأضاف في تصريح أورده الموقع الرسمي للحركة، “مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف والقوى والفصائل الفلسطينية الساعية لحل الأزمات السياسية، وتجاوز حالة المراوحة في أداء المشروع الوطني”.

وكانت الحركة قد دعت للحوار الوطني الشامل غير المشروط، كمدخل لحل كل قضايا الخلاف، بين حركتي فتح وحماس المستمر منذ 12 عامًا.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة الفلسطينية المرتقب تشكيلها، رغم مقاطعة فصائل فلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها، بالإشراف على إجراء انتخابات تشريعية فقط في القدس والضفة المحتلة وقطاع غزة.