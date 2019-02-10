مظاهرات إسرائيلية متطرفة تطالب بالانتقام من الفلسطينيين

تظاهر حشد كبير من المستوطنين المتطرفين، في مدينة تل أبيب داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية برفع وتيرة العنف ضد الفلسطينيين، بزعم تنفيذ عمليات الطعن التي استهدفت إسرائيليين الأيام الماضية.

ووفقاً لصحيفة معاريف العبرية، خرجت مسيرات من المستوطنين في مدينتي تل أبيب والقدس، احتجاجا على زيادة العمليات الفدائية ومقتل مستوطنة على يد شاب فلسطيني قبل يومين.

وبحسب الصحيفة، دعت مؤسسات يهودية متطرفة، الإسرائيليين للخروج في مسيرات في ميدان “رابين” بتل أبيب وميدان “صهيون” في القدس، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات أكثر حدة مع الفلسطينيين، وتوفير الأمن للإسرائيليين.

وانضم للتظاهرات المتطرفة، أعضاء من الأحزاب اليمينية، من بينهم عضو الكنيست السابق رئيس حركة “هوية” المتطرفة ميخائيل فيغلين وعضو الكنيست من الليكود اورن حزان.

وشهدت الأيام الماضية، عددا من عمليات الطعن التي استهدفت مستوطنين، كرد على اعتداءاتهم المتكررة على مدن وقرى الضفة الغربية، بحماية الجيش الإسرائيلي.

وطالبت السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل وإلزامها بالوقوف عند حدها، من خلال وقف الاقتحامات المتكررة والاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، والتي تسعى إلى تهويد الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، من خلال البؤر الاستيطانية التي تقرها الحكومة الإسرائيلية بشكل مستمر.