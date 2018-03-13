الحكومة الإسرائيلية تنهي نزاعًا فجر التكهنات بشأن انتخابات مبكرة

أنهت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، نزاعًا هدد بقاءها، وفجر تكهنات بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة لمساعدته في تفادي تحقيق فساد.

وكان النزاع يدور حول صياغة مشروع قانون يمدد إعفاء الطلاب اليهود المتدينين من أداء الخدمة العسكرية، وعلى مدى أيام لم يتمكن الشركاء في الائتلاف الحاكم، من الاتفاق على مسودة القانون.

وقبل حوالي ساعة من التصويت الأولي على مشروع القانون، قال مكتب نتنياهو، إنه جرى التوصل إلى اتفاق، وإن اللمسات النهائية ستوضع على التشريع بعد أبريل/ نيسان، عندما يعود البرلمان من عطلته التي تبدأ يوم الأحد.

وقال البيان، إن قادة الائتلاف اتفقوا على العمل للحفاظ على استقرار الحكومة بما يسمح لها بالحكم لفترة طويلة.

وقال نتنياهو للبرلمان: “قررنا أن نواصل العمل معًا لمصلحة مواطني إسرائيل، ولصالح دولة إسرائيل”.

ومنذ بداية الأزمة يقول مشرعون من الائتلاف الحاكم والمعارضة، ووزراء ومحللون سياسيون، إنها مجرد ذريعة، وإن نتنياهو يفضل في حقيقة الأمر أن تنهار الحكومة، ما يستدعى إجراء انتخابات مبكرة.