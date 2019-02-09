مقتل جنديين خلال تفكيك عبوة ناسفة غربي العراق

قتل جنديان في الجيش العراقي، اليوم السبت؛ خلال تفكيكهما عبوة ناسفة غرب مدينة الرمادي، بحسب ضابط أمني في شرطة محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال النقيب أحمد الدليمي، من شرطة الأنبار، إن “جنديين بالجهد الهندسي التابعين للفرقة السابعة بالجيش، قتلا اليوم؛ خلال محاولتهما تفكيك عبوة ناسفة في إحدى الطرق الرئيسية بمدينة هيت، 70كم غرب الرمادي”.

وأضاف الدليمي، أن “قوة عسكرية من الجيش نقلت الجثتين إلى الطب العدلي”، مشيرًا إلى أن “العبوة تم وضعها حديثًا في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة هيت من قبل الإرهابيين”.

يذكر أن مدينة هيت تم تحريرها من تنظيم داعش مطلع عام 2016، فيما تشهد المدينة بين الحين والآخر عمليات تفجير، تستهدف القوات الأمنية والمدنيين، وغالبًا ما توقع خسائر مادية وبشرية بينهم.