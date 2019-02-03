الجيش العراقي يعيد انتشاره في “كركوك”

بدأت وحدات من الجيش العراقي، اليوم الأحد، إعادة الانتشار في محافظة كركوك (شمال) ، تنفيذًا لأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي يقضي بإنسحاب قوات مكافحة الإرهاب (قوات النخبة) من المدينة.

وقال ضابط في وزارة الدفاع، برتبة رائد طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن “وحدات من الفرقة الـ14 في الجيش بدأت إعادة الانتشار في محافظة كركوك بعد وصولها إلى المدينة خلال الساعات الماضية”.

وأوضح المصدر أن “وحدات من الفرقة الخاصة (تتبع الدفاع) وصلت أيضًا إلى مدينة كركوك”، لافتًا إلى أن “القوات التي دخلت المدينة ستحل مكان قوات مكافحة الإرهاب، تمهيدًا لانسحاب الأخيرة”.

وفرضت قوات الحكومة الاتحادية في تشرين الأول/أكتوبر من 2017 سيطرتها على مدينة كركوك بعد أن كانت تخضع لسيطرة قوات البيشمركة الكردية، ومنذ ذلك الوقت تتولى قوات مكافحة الإرهاب إدارة الملف الأمني في المدينة.

ومنذ سنوات طويلة، توجد مشاكل عالقة بين بغداد وأربيل، تأتي في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح قوات “البيشمركة”.

وتنص المادة 140 من الدستور، على تطبيع أوضاع كركوك ومناطق أخرى في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام لإقليم كردستان.