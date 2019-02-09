فتح تطالب بتقديم قيادات إسرائيل إلى الجنائية الدولية

طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، بتقديم القيادات الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمتهم على جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، وخاصة الأطفال.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، في تصريح صحفي:” إن دولة الاحتلال الإسرائيلي وقياداتها، يجب أن يقدموا للمحاكمة الدولية، وخاصة في ظل الجرائم المتكررة ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين”.

وأكد أبو سيف:” أن إسرائيل تنتهك بشكل سافر القانون الدولي، من خلال قتل الأطفال”، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله التحرري من أجل نيل كافة حقوقه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت استشهاد فلسطينيين اثنين، بينهما طفل، بعد إصابتهما بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، على المتظاهرين في المسيرات الأسبوعية على الحدود الشرقية لغزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن “الطفل حسن إياد شلبي (14 عامًا) قد استشهد جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأضاف أن “الشاب حمزة اشتيوي (18 عاماً) استشهد جراء تعرضه لعيار ناري فى الرقبه من قبل الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة غزة”.

وفي وقت سابق، دعت الرئاسة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني إلى تقديم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحقهم، إلى المحكمة الدولية، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لكل الفلسطينيين الذين يسعون لانتزاع حقوقهم من الاحتلال الإسرائيلي.