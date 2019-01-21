توتر بسجن عوفر الإسرائيلي بعد مداهمة غرف الأسرى الفلسطينيين (فيديو)

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الإثنين، أن مصلحة السجون الإسرائيلية اقتحمت سجن عوفر وقمعت الأسرى الفلسطينيين المتواجدين داخله.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال تواصل عمليات القمع والتنكيل والاقتحام لعدة أقسام في سجن عوفر، منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الإثنين، وسط حالة من التوتر والغليان”.

وأضافت الهيئة، أن “4 وحدات قمعية مدججة بالأسلحة والهراوات والكلاب البوليسية وقنابل الصوت والغاز، اقتحمت عددًا من الأقسام، وعبثت بمقتنيات الأسرى واعتدت على المعتقلين، دون معرفة الأسباب”.

وأكدت، أن سلطات الاحتلال استخدمت الكلاب البوليسية وأجرت عمليات تفتيش استفزازية للأسرى الفلسطينيين، في سجن عوفر الذي يضم حوالي 1200 أسير، من بينهم سجناء في أقسام خاصة بالأسرى الأطفال.

وذكرت الوكالة الفلسطينية للأنباء “وفا”، أن أكثر من 100 أسير أصيبوا بالرصاص “المطاطي” والغاز، حصيلة اعتداء قوات القمع عليهم في “عوفر”.

وقال اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه في “حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه في سجن عوفر، قد تزداد الأمور سخونة أكثر، وقد نشهد تصعيدًا من قبل الحركة الأسيرة داخل السجون”.

وأضاف أنَّ أكثر من وحدة إسرائيلية من وحدات القمع اقتحمت الأقسام داخل سجن عوفر، مشيرًا إلى إصابة ثلاثة أسرى بجروح.

بدوره، قال الأسير المحرر، ماجد شاهين إن “إسرائيل تستغل الصمت الدولي لعزل الأسرى وتعذيبهم والنيل منهم، في محاولة لصرف النظر عن قضيتهم المركزية”.

وأضاف في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن “الأسرى الفلسطينيين، قد يجهزون خطة لمواجهة القمع الإسرائيلي، من خلال العصيان والتمرد داخل السجن، حتى يصل صوتهم إلى العالم”.