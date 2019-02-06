حماس: تلقينا دعوة مصرية لحضور لقاء للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، أنها تلقت دعوة مصرية رسمية، لحضور لقاءٍ يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لبحث سبل إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ونقلت وكالة “الأناضول”، عن عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، قوله “تلقينا دعوة من جمهورية مصر العربية لحضور لقاءٍ في القاهرة يجمع فصائل العمل الوطني”. مشيرًا إلى أن اللقاء سيبحث “مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام”.

وأعرب بدران، عن ترحيب حركته بـ”الدعوة المصرية”، لافتًا إلى أنها “تترقب الترتيبات المتعلقة باللقاء”.

ولم يصدر عن مصر أو الفصائل الفلسطينية وبخاصة حركة فتح، تعليق صحفي، حيال ما أعلنه بدران.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

وكان آخر اتفاق للمصالحة وقع بين حركتي حماس وفتح بالقاهرة في الـ 12 من أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات كبيرة حول بضع قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس في أثناء فترة حكمها للقطاع.