موغريني: الحل السياسي شرط تطبيع العلاقات مع نظام الأسد

قالت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، الاثنين، إن “التوصل إلى حل سياسي في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة من الشروط المسبقة لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد”.

جاء ذلك في كلمة لها خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في بروكسل، الاثنين.

وأضافت موغريني أن الاتحاد سيواصل دعمه للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين على أراضيها.

وأشارت إلى تنظيم مؤتمر بروكسل الثالث الداعم لسوريا، بين يومي الـ 12 والـ14 من مارس/آذار المقبل.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، دعت موغريني إلى التوصل لحل شامل في إطار حل الدولتين.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لقمّة زعماء الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، المزمع تنظيمها في مصر، يومي الـ24 والـ25 من فبراير/شباط الحالي.