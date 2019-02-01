الاتحاد الأوروبي يفرض قيودًا على واردات الصلب ردًا على رسوم ترامب‎

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن التكتل المؤلف من 27 دولة سيفرض تنفيذ قيود على واردات الصلب؛ ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المعادن.

وقال الاتحاد، في جريدته الرسمية: إن القيود سيتم تطبيقها بدءًا من السبت، حسبما نقل موقع “يورونيوز” الأوروبي.

وتشمل القيود تحديد حصص لواردات الصلب، في استجابة لمخاوف المنتجين بالاتحاد الأوروبي، الذين يقولون إن أوروبا قد تتعرض لإغراق بالصلب الذي لم يعُد يجري تصديره إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ستكون هناك سقوف للدول الرئيسية المصدرة، وستطبق الحصص لفترات مدة كل منها ثلاثة أشهر؛ بهدف كبح المخزونات.

ولفتت إلى أنّ قرار تحديد الحصص سيستثني بعض الدول النامية وجنوب أفريقيا ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وأبرزها النرويج.

وتعد الصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا، مصدري الصلب الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي.

بدورها، قالت المفوضية الأوروبية: إن الإجراءات الجديدة “من المنتظر أن تبقى سارية لما يصل إلى ثلاث سنوات، لكن يمكن مراجعتها في حالة تغير الظروف”، حسب المصدر ذاته.

وأضافت المفوضية، أن أحجام واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب زادت بشكل كبير، منذ مارس/ آذار 2018، عندما فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات الصلب، و10 بالمئة على واردات الألمنيوم.