الأردن يعفي التونسيين من رسوم التأشيرة

أصدرت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، قرارًا بإعفاء المواطنين التونسيين من رسوم الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد، وذلك غداة زيارة الملك عبد الله الثاني إلى تونس، ولقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي .

ونقل موقع “الغد” الأردني عن وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين، أنه تم إعفاء التونسيين من الرسوم على جميع أنواع تأشيرات الدخول.

وسيسري القرار اعتبارًا من اليوم الاثنين، وذلك استنادًا إلى نظام التأشيرات الأردني رقم 3 لسنة 1997، وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

يأتي القرار عقب زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، إلى تونس بحث خلالها مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية ومكافحة التطرف، واستعدادات تونس لاحتضان القمة العربية الـ30 من مارس/ آذار المقبل.

واتفق الزعيمان التونسي والأردني خلال لقائهما بقصر قرطاج الرئاسي، على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية والزراعية والسياحية.

ودعا الجانبان إلى ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا المشتركة في دورتها الأخيرة المنعقدة بتونس عام 2017، وزيادة تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية وممثلي القطاع الخاص الأردني والتونسي لاستكشاف الفرص الواعدة.

كما تطرّقت المباحثات إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة التطرّف بين الجهات المعنية في البلدين، وفق المصدرين ذاتهما.

وبحث الجانبان الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس أواخر مارس/آذار المقبل أشغال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية.

و تندرج الزيارة التي تزامنت مع الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والأردن، في إطار “الرغبة المشتركة للبلدين لتوطيد أواصر الأخوة العريقة، وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بينهما، وسبل بذل المزيد لإثرائها وتنويعها خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين”.