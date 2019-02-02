“النفط العراقية” تنفي حصول عمليات تهريب من حقول نينوى

نفت “شركة نفط الشمال” التابعة لوزارة النفط في العراق، اليوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن حصول تهريب للنفط من حقول محافظة نينوى، مؤكدة أنها “تدير هذه الحقول وفق معايير إدارية وفنية وبمتابعة حثيثة”.

جاء ذلك، في أعقاب اتهام نواب في البرلمان العراقي فصيلًا مسلحًا تابعًا لقوات “الحشد الشعبي” بالقيام بعمليات تهريب لنفط ناحية القيارة بالمحافظة بطرق غير شرعية إلى الأسواق المحلية وإلى إيران وسوريا، وبتواطؤ من قبل مسؤولين محليين.

وأوضحت “شركة نفط الشمال”، في بيان أنها تدير “حقول نفط نينوى وجميع المحطات التابعة لها وفق معايير إدارية وفنية وبمتابعة حثيثة من الجهات الرقابية والتدقيقية، ويتم تأمين الحماية لها من قبل شرطة الطاقة والجيش العراقي”.

وأشارت إلى أن “شركة نفط الشمال تنفي ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام وتصريحات وادعاءات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب حول تهريب النفط من حقول محافظة نينوى”.

وأكدت “ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الترويج لتلك المعلومات التي تحمل في طياتها صراعا سياسيا يراد منه إرباك الرأي العام لغايات لا تصب في الصالح العام للبلاد”.

وأضاف البيان أن “إنتاج حقول نفط محافظة نينوى يبلغ 33 ألفًا و500 برميل نفط يوميًا؛ منه 30 ألف برميل نفط يوميا ينتج من حقل القيارة النفطي جنوب المحافظة.. نفط حقل القيارة، يتم ضخ 5 آلاف برميل منه يوميًا إلى مصفى القيارة للتكرير، والكمية المتبقية يتم تصديرها عبر موانئ البصرة”.

وأوضحت الشركة أن “حقلي عين زالة وبطمة يبلغ معدلات الإنتاج فيهما 3 آلاف و500 برميل نفط يوميا ويتم تجهيزها لمصفى الكسك”.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا، وهو أقل من طاقته الكاملة البالغة نحو 5 ملايين برميل يوميًا وذلك التزامًا باتفاق بين “أوبك” ومنتجين آخرين مستقلين لخفض المعروض دعمًا للأسعار.