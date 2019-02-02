الأردن والعراق يتوافقان على حزمة تفاهمات اقتصادية

اتفق الأردن والعراق، اليوم السبت، على حزمة تفاهمات وقرارات، في ختام مباحثات أجراها رئيسا وزراء البلدين، قرب معبر الكرامة – طريبيل الحدودي.

والتقى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، نظيره العراقي عادل عبدالمهدي، برفقة وفدين رفيعي المستوى، على الحدود بين البلدين، لتوقيع التفاهمات.

وضمّت الاتفاقات مجالات النقل والقطاع المالي والطاقة والقطاع الاقتصادي والتكامل والتبادل التجاري وإقامة منطقة صناعية مشتركة، وفق بيان أردني عراقي مشترك بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وفي قطاع النقل، قرّرت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75 % من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

كما توافق الجانبان على توقيع اتفاق تجاري ما بين الخطوط الملكية الأردنيّة والجويّة العراقيّة في مجال (الرمز المشترك) (Code Share) لتمكين المسافرين على الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والموانئ.

كما تقرّر البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين.

وفي القطاع المالي، تمّ التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة، وتشكيل لجنة فنيّة تقدم حلولًا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين.

وفي قطاع الطاقة، تمّ التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقيّ بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ.

وفيما يتعلق بمشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني؛ تّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتد أنبوب النفط من البصرة مرورًا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة.

كما توافق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الأردني بـ 10 آلاف برميل يوميًا من نفط كركوك.

وتوافق الجانبان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية.

وفي إطار التكامل والتبادل التجاريّ، اتخذ الجانبان العديد من الإجراءات لغرض إنشاء المنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة.

ووافقَ الجانبُ العراقي على تأجير موقع مخصص لإقامة معرض أردني دائم داخل أرض معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية.

وتعهّدت وزارة الزراعة الأردنية بتدريب كوادر عراقية بمجالات الاستخدام الأمثل للمياه في مجال الزراعات المائية والحصاد المائي، وفي مجالات إكثار البذار المقاومة للملوحة والمكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة.

ووافق الجانب الأردنيّ على منح أفضليّة للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردنّ في المواسم التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، على أن يقوم العراق بمعاملة السلع الزراعية الأردنيّة بالمثل.

كما اتفق الجانبان بالتغلب على كافة المعوقات في مجال السياحة العلاجية وتعزيز التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ونظيرتها العراقية وتسهيل عملية التواصل بينهما.

وإضافة لذلك اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجال علاج أمراض السرطان وتعزيز التعاون بينهما في هذا المجال، والتغلب على مشكلة عدم توفر بعض الأدوية المخصصة لعلاج مرضى السرطان في العراق.