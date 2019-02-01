برئاسة هنية.. وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، إنّ وفدًا من قياداتها سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، حازم قاسم، لـ”إرم نيوز”، أنّ “وفدًا من قيادات حماس سيتوجه إلى القاهرة، الأسبوع المقبل؛ لبحث القضايا الفلسطينية العالقة، وكيفية التعامل مع العقبات التي تواجه الفلسطينيين”.

وأشار قاسم إلى أنّ “الزيارة إلى مصر تهدف بشكل أساسي إلى ترتيب الوضع الداخلي، وتجاوز الأزمات التي من شأنها إعاقة الجهود المصرية”.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أكد أن وفدًا على رأسه إسماعيل هنية سيتوجه إلى مصر؛ لاستكمال عدد من القضايا التي تشرف عليها مصر (دون أن يفصح عنها).

يأتي ذلك، في أعقاب لقاء ثلاثي، اليوم الجمعة، بين قيادات من حماس ومنسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، بالإضافة للوفد المصري.

ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اللقاء الثلاثي بـ”غير المسبوق”، مشيرًا إلى أنّ اللقاء تطرق لقضايا هامة تخص الشأن الفلسطيني.