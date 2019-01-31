انطلاق تظاهرات في السودان تحت شعار “مواكب الزحف الأكبر”

انطلقت تظاهرات في العاصمة الخرطوم، الخميس، في عدد من الأحياء، استجابة لدعوات المعارضة فيما سُمّي “موكب الزحف الأكبر” نحو القصر الرئاسي، كما خرج عدد من المدن والقرى في البلاد، مطالبة بإسقاط النظام.

وأفاد شهود عيان بـ”انطلاق تظاهرات في أحياء بري شرق الخرطوم، وشمبات في مدينة بحري”.

وأضاف الشهود أن المئات خرجوا وهم يهتفون بسقوط النظام رافعين شعارات:”حرية، وسلام، وعدالة”، و”الثورة خيار الشعب”، و “الشعب يريد إسقاط النظام”.

وأفاد آخرون أن القوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين في حي شمبات.

وذكر شهود آخرون أن “عشرات المتظاهرين تجمّعوا في حي بري، وأشعلوا الإطارات لإغلاق الشوارع أمام القوات الأمنية”.

وتداول ناشطون صورًا وفديوهات لتظاهرات في أحياء “بري، وجبرة، والديم” في مدينة الخرطوم، و”شمبات، والحلفايا، والمزاد” في مدينة بحري (شمال)، وحي “الشهداء، والعباسية، والموردة” في مدينة أم درمان غرب الخرطوم.

إلا أن وسط الخرطوم، حيث يقع القصر الرئاسي، لم يشهد حتى الساعة 12:30 بتوقيت (غ.ت) أي تظاهرة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية، كما نشر تجمع المهنيين السودانيين عبر صفحته الرسمية على ” فيسبوك”، صورًا لانطلاق مظاهرات في قرية أم طلحة في ولاية الجزيرة وسط البلاد، ومناطق حجر العسل، في ولاية نهر النيل، لأول مرة، والتي تعد من أكبر المناطق الداعمة للبشير.

فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لانطلاق مسيرة في مناطق حجر العسل، ومدينة القضارف (شرق)، وسنار (جنوب شرق)، وكرمة (شمال)، وقري:”أم طلحة، وفداسي، والعقدة، والعزازة، والشيبراب، وبيكة (وسط)”.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس السوداني عمر البشير، أمام أنصاره في مدينة كسلا شرق البلاد، إن تغيير الحكومة والرئيس “لا يتم عبر واتساب، وفيسبوك”، بل من خلال صناديق الاقتراع، والانتخابات، والشعب من يقرر ذلك.

والأربعاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين (مستقل)، و3 تحالفات معارضة في السودان، إلى انطلاق مسيرات، ومواكب جماهيرية في عدد من المدن والقرى، من بينها الخرطوم صوب القصر الرئاسي، الخميس، فيما سُمّي “مواكب الزحف الأكبر”.

وقال الجيش السوداني، أمس الأربعاء، إنه “لن يفرّط” بقيادة البلاد، أو يسلّمها إلى من وصفهم بـ “شذاذ الآفاق”، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلًا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدّر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلًا.