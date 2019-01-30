مستوطنون يهاجمون سيارات أهالي الضفة ويخطون شعارات عنصرية‎

خط مستوطنون يهود، فجر اليوم الأربعاء، شعارات عنصرية على مركبات فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة “اللبن الشرقية” بمحافظة نابلس، وخطوا شعارات باللغة العبرية على 3 مركبات فلسطينية.
وعادةً ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود نحو 430 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية.
وهذا العدد لا يشمل 220 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية.