الجيش الإسرائيلي يفجر منزل معتقل فلسطيني جنوبي الضفة الغربية (صور)

فجر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، منزل معتقل فلسطيني جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية اقتحمت بلدة يطا بمحافظة الخليل، وفجرت منزل الفتى المعتقل خليل جبارين (16 عامًا).

وأشار الشهود إلى أن المنزل مكون من طابقين، وتسكنه عائلة جبارين.

واندلعت مواجهات في محيط المنزل بين عشرات الشبان والقوات الإسرائيلية، استخدمت خلالها الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونفذ جبارين عملية طعن بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، قتل فيها مستوطن يدعى آري بولد (45 عامًا) من مستوطنة أفرات، خدم في الجيش الإسرائيلي وأصيب في حرب لبنان الثانية 2006، وكان ناشطًا في مجال الدعاية لصالح إسرائيل في العالم.

والقتيل هو شقيق المتحدث والمساعد البرلماني لعضو الكنيست المتطرف بتسلئيل سموطريتش من حزب (البيت اليهودي).

وأصيب جبارين حينها برصاص آري بولد، قبل أن يفقد المستوطن الوعي ويعلن عن مصرعه لاحقًا.