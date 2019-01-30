فتوح يحدد السقف الزمني لتشكيل الحكومة الفلسطينية المرتقبة

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، عن آخر المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، عقب قبول الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، لاستقالة حكومة الوفاق الفلسطيني برئاسة رامي الحمدالله.

وقال فتوح، في لقاء عبر تلفزيون فلسطين الرسميّ:” إن اللجنة المُشكلة من حركة فتح، بدأت مشاوراتها مع الفصائل، لافتا إلى أنها ستواصل لقاءاتها مع كل فصائل منظمة التحرير؛ للاتفاق حول شكل الحكومة المرتقبة.

وأضاف فتوح:” أن أمام الرئيس عباس، مدة أسبوعين، لتسمية رئيس وزراء وفقا للقانون الأساسي”، موضحا أن رئيس الوزراء يكون أمامه 3 أسابيع من أجل تشكيل حكومته، ويمكنه طلب تمديد حال لم يستطع”، مؤكداً أنه خلال 50 يوما ستشكل الحكومة وتؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس.

وتابع فتوح:” ننتظر الآن تكليف شخصية يتم التوافق عليها، واختيارها ما بين قيادة فتح والرئيس عباس؛ لتشكيل حكومة جديدة”، مستدركاً بالقول:” أن الأسماء لا تزال محور النقاش ولم يتم حسمها بعد”.

وأكد فتوح، أن السلطة الفلسطينية ستدير الحكومة بعيدا عن حماس، إذا قررت أن تخرج نفسها من هذه المسؤولية، وتبقى على إصرارها بعدم المشاركة في الحكومة، مشيرا إلى أن “الانسحاب وعدم المشاركة في الحكومة، موقف سلبي لا يعود بالفائدة على أي فصيل أو على الشعب الفلسطيني”.

وقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله، بعد أن وضعت مصيرها بيد الرئيس، لبدء تشكيل حكومة جديدة تؤسس لمرحلة الانتخابات التشريعية القادمة.