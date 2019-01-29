السعودية تدعم “أمن واستقرار” السودان

المصدر: ا ف ب

أكّدت السعودية، الثلاثاء، دعمها لسلطات السودان الذي تهزه منذ أكثر من 5 أسابيع تظاهرات شبه يومية؛ بسبب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، مؤكدة رفضها المس بـ”أمن واستقرار” هذا البلد.

وشدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على “تضامن المملكة مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة”، مضيفًا، في بيان رسمي، أن “أمن السودان أمن للمملكة، واستقرارها استقرار لها”.

وانتشرت التظاهرات في السودان، وتحوّلت تجمّعاتٍ في جميع أنحاء البلاد ضدّ حكم الرئيس عمر البشير الذي تولّى السلطة في انقلاب 1989.

وبحسب حصيلة رسمية، قُتل 30 شخصًا في هذه التظاهرات، في حين قالت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان إن 40 قتيلًا على الأقل سقطوا.

ويرفض البشير تحميل قوات الأمن مسؤولية مقتل متظاهرين، ونسب أعمال العنف إلى مندسين، واتهم الأحد في القاهرة “الإعلام” بتضخيم حجم التظاهرات في السودان.

والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015.

وكان وفد سعودي زار الخرطوم، الأسبوع الماضي؛ لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودعم السودان في أزمته.