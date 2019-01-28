رسالة من الرئيس محمود عبّاس لحركة حماس

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عن زيارة مرتقبة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنّا ناصر، إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل، لنقل رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس إلى حركة حماس حول الانتخابات.

وطالب الشيخ، حركة حماس خلال لقاء تلفزيونيّ، أن تلتزم بالذهاب لصناديق الاقتراع ليكون الشعب الفلسطيني هو الحكم وهو من يختار من يقوده ويدير شؤونه في ظل الظروف التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

ونوّه الشيخ، أن فتح لا تمانع من الذهاب لانتخابات مع قائمة واحدة مع حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن حركته ستبدأ بحوار شامل مع الفصائل داخل منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة والتي سيكون على عاتقها إنجاز الانتخابات التشريعية.

واتهم الشيخ، حركة حماس بعدم تمكين حكومة الوفاق الفلسطيني برئاسة رامي الحمدالله، وبالتالي لم يكن بوسعها تقديم أي شيء، موضحا أن سبب تأسيس الحكومة كان إنهاء الانقسام وممارسة المهام في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

وحذّر القيادي الفتحاويّ، من مخطط إسرائيلي أميركي يهدف إلى تفتيت الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تمهيدا للانقسام والانفصال الكلي، داعياً حماس إلى إدراك خطورة المرحلة.

وكان الرئيس الفلسطيني، قد أعلن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، بحل المجلس التشريعي والبدء بالتحضير لانتخابات خلال ستة شهور من تاريخ القرار، وهو ما اعتبرته حركة حماس تجاوزا للقانون ورفضته جملةً وتفصيلا.