بيدرسون يتطلع لدور مصري لمواجهة تحديات الوضع الإنساني في سوريا

عقد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، مساء يوم الأحد، مباحثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في العاصمة المصرية القاهرة، تركزت حول تحديات الوضع الإنساني في سوريا.

ووفق بيان للخارجية المصرية، فقد ناقش الجانبان آخر المُستجدات على الساحة السورية، وتبادلا الرؤى حول سُبل دفع العملية السياسية، والتعامل مع تحديات الوضع الإنساني هناك.

ولفت البيان إلى أن المبعوث الأممي “حرص على الاستماع إلى رؤية القاهرة حول المُضيّ قُدمًا في المسار السياسي لحل الأزمة السورية”.

واستعرض شكري، خلال اللقاء، مُحدّدات الموقف المصري من الأزمة السورية، مُشيرًا إلى “أهمية العمل على كسر حالة الجمود التي تعتري العملية السياسية، والتوصل إلى حلٍ سياسي يُحقق تطلعات الشعب السوري”.

وأكد ضرورة “إيلاء الاهتمام الدولي الكافي للتعامل مع تحديات الوضع الإنساني في العديد من المناطق السورية، للتسريع من وتيرة إنهاء الأزمة”.

بدوره أعرب المبعوث الأممي عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر بهذا الشأن خلال الفترة المُقبلة.

وفي وقت سابق الأحد، التقى بيدرسون مع الأمين لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وبحثا نتائج وتفاصيل اتصالاتهما العربية والدولية في سبيل إيجاد حلٍ سلمي للأزمة السورية، وفق بيان للجامعة العربية.

وتسلَّم بيدرسون في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، مهامه، خلفًا للمبعوث السابق ستيفان دي ميستورا، في جولة استهلها بزيارة دمشق، ومن ثم الرياض، والاجتماع مع هيئة التفاوض السورية المعارضة، ثم زيارة روسيا.