بيدرسون وأبو الغيط يبحثان نتائج الاتصالات العربية والدولية بشأن سوريا‎ (فيديو)

بحث المبعوث الأممي الجديد لسوريا، جير بيدرسون، وأمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، بالقاهرة نتائج وتفاصيل اتصالاتهما العربية والدولية؛ في سبيل إيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

وقالت الجامعة في بيان: “اللقاء شهد تبادلًا موسعًا لوجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة السورية”.

واستعرض أبو الغيط، “موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة السورية والاتصالات التي جرت مؤخرًا في هذا الصدد بين الدول الأعضاء”. مؤكدًا “أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة، يلبي طموحات الشعب السوري، ويحفظ لسوريا وحدتها”.

وفي السياق ذاته، عرض بيدرسون، الذي يزور الجامعة لأول مرة منذ تسلم مهام منصبه الجديد، “أهم نتائج الاتصالات الأولية التي أجراها مع الأطراف المعنية بالأزمة منذ تولى مؤخرًا مهام منصبه”.

وأبدى حرصه على “التعرف على أبعاد الموقف العربي وتطوراته”، وفق بيان الجامعة.

ولم يوضح الجانبان، تفاصيل أو نتائج الاتصالات التي جرت مؤخرًا بشأن سوريا.

المبعوث الأممي الجديد لـ #سوريا، جير بيدرسون، وأمين #الجامعة_العربية، أحمد أبو الغيط، يبحثان بـ #القاهرة نتائج وتفاصيل اتصالاتهما العربية والدولية؛ في سبيل إيجاد حل سلمي للأزمة السوريةhttps://t.co/Sv2Ak2aTWc#إرم_نيوز pic.twitter.com/epkC9nnjRe — إرم نيوز (@EremNews) January 27, 2019

وفي 7 كانون الثاني/ يناير الجاري، تسلم بيدرسون، مهامه، خلفًا للمبعوث السابق ستيفان دي ميستورا، بجولة استهلها بزيارة دمشق، ومن ثم الرياض، والاجتماع مع هيئة التفاوض السورية المعارضة، ثم زيارة روسيا.

كما عقد بيدرسون، قبل 3 أيام، اجتماعات حول سوريا بمؤتمر دافوس، مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، واللبناني جبران باسيل، والقطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والسعودي إبراهيم العساف، ووزير الدولة السويسري باسكال بيريسويل، وفق بيان للبعثة الأممية لسوريا عبر “تويتر”.

والسبت، شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر مع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، على “ضرورة” عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، والتي تم تعليق عضويتها فيها في 2011، وذلك مع اقتراب القمة العربية المرتقبة في تونس، بعد شهرين.