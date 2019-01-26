 متظاهرون غاضبون يقتحمون مقرًا للجيش التركي في كردستان (صور وفيديو)

اقتحم متظاهرون غاضبون، السبت، مقرًا للجيش التركي بمنطقة شيلادزي في محافظة دهوك، ضمن إقليم كردستان شمال العراق.

وقالت مصادر محلية لـ “إرم نيوز”، إن “تظاهرة غاضبة انطلقت اليوم، ضد القصف التركي على مناطق ضمن محافظة دهوك، أوقعت قتيلين وعددًا من الجرحى، يوم أمس، على مناطق ناحية ديرلوك”.

وأضافت المصادر، أن “المتظاهرين اقتحموا ثكنة عسكرية للقوات التركية في ناحية شيلادزى بدهوك، بعد سيطرتهم على الموقع”، مبينًا أن “المتظاهرين يسيطرون حاليًا على المقر العسكري التركي، كما قاموا بإحراق بعض الآليات والمواد للجيش التركي، وسط أنباء عن وجود إصابات بصفوف المتظاهرين؛ جراء عملية الاقتحام”.

وعثر مواطنون، أمس الجمعة، على جثمانين لضحايا القصف التركي على مناطق ناحية ديرلوك في محافظة دهوك.

وكانت الطائرات التركية قد استهدفت، في 23 كانون الثاني الجاري، 6 أشخاص بمنطقتي آميدي وزاخو؛ ما أسفر عن سقوط 4 ضحايا.

يذكر أن مقر “كرى بي” للجيش التركي في ناحية باتيفا بقضاء زاخو، أنشئ في العام 1995، وبحسب المصادر المطلعة، يوجد في المقر نحو 200 عنصر من الجيش التركي، فضلًا عن الآليات والمدفعية والأسلحة المتنوعة.

شێلادزێ Posted by Dwarozh on Saturday, January 26, 2019