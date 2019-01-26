الأحمد: “حماس” لن تكون جزءًا من الحكومة الفلسطينية المقبلة

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن حركة حماس لن تكون جزءًا من الحكومة الفلسطينية المقبلة.

وأكد الأحمد في تصريح صحفي اليوم السبت: أن “هناك مشاورات لتشكيل حكومة فصائلية جديدة، تتكون من فصائل منظمات التحرير الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن حركة فتح كانت ترغب بأن تستمر حكومة الوفاق الوطني، لتمهد لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، متهمًا حركة حماس بتعطيل ذلك.

وتابع الأحمد أنه: “لم يعد هناك مبرر لاستمرار وجود حكومة التوافق، في ظل الفشل الذي تواجهه جهود المصالحة”.

وأضاف الأحمد: “سيُعاد النظر في الـ50% لرواتب موظفي غزة، والنسبة ستزيد”، مستدركًا بالقول: “تم إقرار زيادة نسبة صرف الرواتب والمالية تقوم بإعداد جدولها”.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في يونيو/حزيران 2014، كأول حكومة منذ عام 2007، إبان الانقسام الفلسطيني، بعد مشاورات بين الفصائل الفلسطينية، وترأسها رامي الحمدالله.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن عن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، والبدء بالتحضير لانتخابات برلمانية خلال ستة شهور من تاريخ حله، وهو ما رفضته حركة حماس.