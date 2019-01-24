الأردن ينفي منع المغربيات من دخول أراضيه

نفى السفير الأردني في الرباط، حازم الخطيب، اليوم الخميس، ما تم تداوله من معلومات في المغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع المغربيات بين 18 و 35 عامًا، من دخول الأراضي الأردنية.

وقال الخطيب في حوار خاص مع وكالة المغرب العربي للأنباء، الرسمية، إن بلاده لا تمنع المواطنات المغربيات من دخول أراضيها، شريطة خضوعهن للتدابير التنظيمية المتمثلة في توضيح مكان العمل أو تبيان الغرض من الزيارة.

وأضاف أن “الأشقاء المغاربة مرحب بهم، كما كانت عليه العادة دومًا ببلدهم الثاني المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأوضح الخطيب، أن منح التأشيرة يتم بناء على الإجراءات المتبعة من قبل السفارة الأردنية في الرباط، بـ “تحديد أو تقييد دخول فئات عمرية معينة وليس منعها، لأن منح تأشيرة الدخول، كما هو معمول به في مختلف دول العالم، مؤطر بأمور تنظيمية تتعلق بتقنين وحماية سوق العمل في الأردن”.

وعبر الخطيب عن أمله في توصل اللجنة العليا المشتركة الأردنية -المغربية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، إلى “إضفاء سهولة أكبر على التنقل والحركة بالنسبة لمواطني البلدين، وذلك في أفق رفع شروط التأشيرة بين البلدين الشقيقين بصفة نهائية”.