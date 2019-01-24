حماس ترفض استلام المنحة القطرية بسبب شروط إسرائيل

أعلنت حركة حماس، رفضها استلام الدفعة الثالثة من المنحة المالية القطرية؛ بسبب الاشتراطات الإسرائيلية المتعلقة بها.

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته أكدت للسفير القطري محمد العمادي، رفضها للمنحة القطرية، مشيرًا إلى أن الحركة ناقشت مع السفير ملفات عدة، من بينها الموقف الرافض للمنحة؛ بعد شروط وضعها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد القيادي في حماس، بأن “غزة لن تكون جزءًا من الابتزاز أو مسرحًا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية”، مؤكدًا أن رفض استلام المنحة القطرية؛ جاء ردًا على سلوك الاحتلال والتملص من التزاماته، محملًا إياه “مسؤولية التلكؤ والتراجع”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة؛ عقب الأحداث الأمنية خلال اليومين الماضيين، ملوحًا باتخاذ قرارات بمنعها في حال استمر التدهور الأمني.

في السياق ذاته، قالت رئيسة المعارضة بالكنيست الإسرائيلي، “شيلي يحموفيتش”، إن “نقل الأموال مباشرة إلى حماس بغزة، وليس عن طريق السلطة الفلسطينية، خطأ أمني كبير”، مشددة على ضرورة “عدم تجاهل السلطة الفلسطينية، التي تربطنا بها علاقات تنسيق أمني قوية”، حسب تعبيرها.