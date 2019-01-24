القضاء اللبناني يأمر بإجراء مسح لأراض تحتلها إسرائيل

أصدر القضاء اللبناني، الخميس، قرارًا بإجراء مسح لأراض لبنانية تحتلها إسرائيل في بلدة بليدا، جنوبي البلاد.

وجاء ذلك استجابة لدعوى أقامها رئيس بلدية “بليدا” حسان حجازي، ذكر فيها أن نحو 12 ألف دونم تعود لبليدا داخل الأراضي المحتلة، وفقًا لوثائق وحجج قديمة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن القاضي العقاري في محافظة النبطية (جنوب لبنان) أحمد مزهر، قرر تكليف شركة بالحصول على الوثائق المناسبة لإتمام عملية المسح في “بليدا”.

وطالب القاضي بإجراء المسح “عن بعد وعبر الصور الجوية؛ نظرًا للوضع الميداني، بالتنسيق مع قيادة الجيش”.

ووفق الوكالة اللبنانية، فقد اطلع القاضي، قبل قراره، على الإحداثيات المقدمة من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، والمنجزة وفقًا لاتفاقية الهدنة العام 1949.

ويحصر لبنان المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل بريًا في 13 نقطة، تمتد من مزارع شبعا (جنوب شرق)، إلى بلدة الناقورة (جنوب غرب)، في قضاء صور بمحافظة الجنوب.

وفي 7 يونيو/حزيران 2000، رسمت الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى “الخط الأزرق”، وتصر إسرائيل على بناء جدار فاصل على طول هذا الخط مقابل رفض لبناني.

ويدور نزاع حدودي بحري بين الجانبين على بلوك نفطي في البحر الأبيض المتوسط “البلوك 9″، في منطقة على شكل مثلث مساحته 860 كيلومترًا مربعًا، اكتشف في العام 2009، من قبل شركة “نوبل للطاقة” الأمريكية.