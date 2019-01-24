مقتل عنصر من المخابرات السودانية في اشتباك مع قوات الجيش‎

أفادت مصادر أمنية سودانية، أن عنصرًا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قتل وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء، في اشتباك بين أفراد من الجهاز وقوات من الجيش في مدينة “بور سودان“.

وتعتبر هذه الواقعة هي الأولى من نوعها بين قوات الأمن والجيش، منذ بدء موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة هزت السودان، منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر.

وذكر بيان صادر عن مقرر لجنة أمن الولاية، لواء شرطة محمد موسى عمر، أن “احتكاكًا حصل بين أفراد من منسوبي القوات المسلحة وأفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أصيب على إثره عدد منهم، وتم إسعافهم وغادروا المستشفى”.

وتابع: “احتسبت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فردًا من قواتها، سائلين الله له القبول والمغفرة… وقد تم احتواء الموقف بواسطة قيادة الطرفين”.