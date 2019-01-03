مع تجدد الاحتجاجات.. الشرطة السودانية تفرق بالقوة مظاهرة في “بورتسودان” (فيديو)

تجددت اليوم الخميس، المظاهرات الشعبية في مدينة بورتسودان، شرقي السودان، حيث ندد المحتجون “بقمع الحريات، وسوء الأوضاع الاقتصادية المتردية”، كما طالبوا “برحيل النظام الحاكم”.

ووفق شهود، فإن القوات الأمنية، فرقت مئات المحتجين بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن تجمع المهنين تسييره موكبًا لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي، الأحد القادم، كما دعا إلى التظاهر، يوم الجمعة، فيما أسماه “جمعة الغضب”، وأعلنت أحزاب المعارضة في البلاد دعمها لتجمع المهنيين.

وشهدت مدينة بورتسودان، في ديسمبر الماضي، احتجاجات مماثلة، فرقتها الشرطة، دون وقوع إصابات.

ومنذ 19 ديسمبر، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن، بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

يذكر أن تجمع المهنيين السودانيين (مستقل) نظم منذ اندلاع التظاهرات، في 19 ديسمبر/ كانون الماضي، موكبين لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي، لكنهما تحولا إلى تظاهرات وسط الخرطوم وقرب القصر الرئاسي.