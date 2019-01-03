البشير: السودان مستهدف.. ولن نلعب بأمننا مع من يتلقون تعليمات من مخابرات وسفارات

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، أن بلاده مستهدفة وأن الخروج من الأزمة الحالية “لن يحصل بين يوم وليلة، ولكننا نعرف الطريق”.

وقال البشير، في خطابه، أمام الاتحادات العمالية والمهنية والمتقاعدين ورابطة المرأة العاملة، بمناسبة احتفالات البلاد بعيد الاستقلال، إننا “لن نلعب بأمن بالبلاد مع ناس يعطونهم تعليمات من مخابرات وسفارات”، من دون تسميتهم.

وأضاف: “من يتحدثون عن أن السفينة ستغرق والحكومة سقطت، نقوله لهم: نحن لا نريد أن يكون معانا من يتحدثون عن السفينة ستغرق والحكومة سقطت، نريد من يقف ويركز معنا”.

وتابع أن “السودان كان على رأس قائمة من 7 دول عربية يتم السعي لتدميرها هي (مصر، سوريا، تونس، العراق، اليمن، وليبيا”. ومضى قائلًا “بلادنا محاصرة اقتصاديًّا.. نحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب دون تسجيل حالة واحدة للإرهاب”.

وأقر البشير بوجود “ضائقة اقتصادية” في بلاده وتعمل الحكومة على حلها. وتعهد بالعمل على توفير الخدمات لأسر العاملين، وحل مشاكل المتقاعدين بتوفير احتياجاتهم الأساسية.

بدوره أوضح، وزير العمل والإصلاح الإداري، بحر إدريس أبوقردة، في كلمته، أن المرحلة القادمة هي لحل مشاكل البلاد الاقتصادية ومحاربة الفساد.

ومنذ اندلاع التظاهرات في الـ19 من ديسمبر/ كانون الماضي، نظم تمجع المهنيين السودانيين (مستقل) موكبين لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي تحولت إلى تظاهرات في وسط الخرطوم وبالقرب من القصر الرئاسي.

وأعلنت أحزاب المعارضة في البلاد دعمها لتجمع المهنيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تجمع المهنين تسيره موكبًا ثالثًا لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي، الأحد القادم، كما دعا إلى التظاهر، الجمعة، فيما أسماه “جمعة الغضب”.