بعد يوم من منعها.. إسرائيل توافق على دخول أموال قطرية إلى غزة

وافق المجلس الوزاري والأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، مساء الأربعاء، على تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تجميد نقلها في وقت سابق الأربعاء، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية كافة تؤيد قرار “الكابينت”.

وحتى الساعة الـ 20:55 ت.غ، لم تعقّب السلطات الإسرائيلية على ما ذكره الإعلام المحلي.

وقرَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، وقف نقل هذه الأموال، بسبب التصعيد على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سمحت إسرائيل بالبدء في ضخ أموال على دفعات، بقيمة 90 مليون دولار على مدار 6 أشهر، لسداد رواتب الموظفين وتكلفة الوَقود.