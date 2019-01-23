وفد أردني في دمشق لبحث إمكانية إعادة استخدام مجالها الجوي لشركات الطيران

المصدر: ا ف ب

توجه وفد فني أردني، الأربعاء، إلى دمشق؛ لبحث إمكانية إعادة استخدام المجال الجوي السوري من قبل شركات طيران أردنية، كما أفاد مسؤول أردني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس مجلس المفوضين في هيئة الطيران المدني هيثم مستو قوله: إنّ “وفدًا فنيًا من هيئة تنظيم الطيران المدني توجه إلى دمشق، الأربعاء؛ لدراسة الأمور الفنية المتعلقة بإمكانية إعادة استخدام المجال الجوي السوري من شركات الطيران الأردنية”.

وأوضح مستو أنّ “هذا الإجراء يأتي ضمن منهجية تعتمد على معايير دولية لتقييم المخاطر يتبعها تقييم فني متكامل، وبناءً على هذا التقييم سيتم اتخاذ القرار الفني المناسب”.

ولم يوضح متى توقفت شركات الطيران هذه عن استخدام المجال الجوي السوري.

يأتي ذلك غداة إعلان وزارة الخارجية الأردنية تعيين قائم جديد بالأعمال برتبة مستشار في سفارة المملكة لدى سوريا.

وكانت السفارة الأردنية في دمشق تمارس عملها منذ سنوات بشكل طبيعي، بوجود طاقم من الموظفين لم يكن بينهم قائم بالأعمال.

والأردن بين دول عربية أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا، عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.

وكان البلدان أعادا فتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بينهما، في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.