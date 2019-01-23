البرلمان العراقي يؤجل التصويت على الموازنة وتشكيلة الحكومة

أجل مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جلسته المخصصة للتصويت على موازنة 2019 واستكمال التشكيلة الوزارية، لحكومة عادل عبدالمهدي، إلى الساعة السابعة مساءً.

وقالت مصادر برلمانية عراقية لـ”إرم نيوز”: إن “البرلمان العراقي أجل جلسته المخصصة على التصويت على موازنة 2019 واستكمال التشكيلة الوزارية إلى الساعة السابعة مساءً؛ بسبب الخلافات السياسية على بعض مواد الموازنة، بالإضافة لاعتراض بعض القوى على المرشحين لوزارتي العدل والتربية”.

وأضافت المصادر، أن “هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي أجلت الجلسة إلى هذا التوقيت؛ لغرض إعطاء الكتل السياسية المزيد من الوقت للتفاوض والحوار؛ للوصول إلى نتائج وتوافقات بشأن التصويت على موازنة 2019، ومرشحي وزارتي العدل والتربية”.

وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وتمرير الموازنة المالية لعام 2019.

وأعلن المجلس، يوم أمس الثلاثاء، أن جدول أعمال جلسته اليوم يتضمن تمرير الموازنة المالية، وإجازة وزيريّ التربية والعدل بعد وصول سيرتيهما الذاتية إلى المجلس.