نتنياهو: ردنا على أي هجوم من غزة سيكون “قاصمًا ومؤلمًا للغاية”

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أنَّ ردَّ حكومته سيكون “قاصمًا ومؤلمًا للغاية”، في حال انطلاق أي هجمات من قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن نتنياهو قوله اليوم الأربعاء:”إن الردَّ الإسرائيلي سيكون قاصمًا ومؤلمًا للغاية، إذا سوَّلت لأي شخص نفسه أن يرفع رأسه لغرض الاعتداء”.

وأضاف خلال تفقده تمرينًا للجيش الإسرائيلي في جنوبي البلاد، يحاكي احتلال قرية في لبنان:”أنصح بعدم القيام بهذه الخطوة؛ إذ إن إسرائيل على أهبة الاستعداد لأي سيناريو ولأي تصعيد”.

وكانت ساعات الليلة الماضية، شهدت توترًا ملحوظًا على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين، جراح أحدهم خطيرة؛ في حين أعلنت إسرائيل عن إصابة ضابط بجراح طفيفة.

وعلى صعيد آخر، فقد قال نتنياهو إن “لدى إسرائيل تحالفاتٍ سريّة وعلنية مع العالم العربي”، دون تحديد أسماء هذه الدول.

وقال:” إنَّ عدوَّنا اللدود الرئيس هو إيران التي تهدد بالقضاء علينا من خلال إقامة معاقل أمامية لها في لبنان عبر حزب الله، وآخر في قطاع غزة، والآن تسعى إلى إقامة معقل ثالث في الشطر السوري من هضبة الجولان”.

وأضاف نتنياهو:” إسرائيل تسدّد ضرباتٍ موجعة إلى إيران، وجيشنا هو الوحيد الذي يحارب الجيش الإيراني في سوريا”.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة، عزمها على منع إيران من “التموضع عسكريًّا في سوريا”.