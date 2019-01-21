السودان.. وفاة طالب أصيب في احتجاجات “موكب 17 يناير”

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الاثنين، وفاة الطالب الجامعي الفاتح عمر النمير بمستشفى “رويال كير” بالخرطوم، متأثرًا بطلق ناري بالرأس أصيب به قبل أيام خلال الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهرين.

ونعت اللجنة في بيان من لجنة الإعلام على صفحتها بـ”فيسبوك”، الطالب المتوفي، وذكرت أن “الطالب الفاتح عمر النمير طالب بجامعة السودان- كلية الهندسة، أُصيب في الاحتجاجات المعروفة بموكب 17 يناير بطلق ناري في عينهِ، وكان يرقد بمستشفى رويال كير إلى أن توفي”.

وقالت اللجنة المستقلة في بيانها إن “ما بيننا وبين النظام دم، غير قابل للتفاوض”.

وشهد السودان إضرابًا شاملًا في مستشفيات بالخرطوم، تضمن كل الأقسام بمستشفيات “السلاح الطبي أم درمان، الشرطة، الأمل، الإحتياطي المركزي، وعبد العال الإدريسي للصحة النفسية”، إضافة لمستشفيات خاصة.

كما أشارت لتنفيذ إضراب في مدن “مدني، كسلا، بورتسودان، الأبيض، الدمازين، والقضارف”. وذكرت أنها “ستوافي الأطباء بتوضيحات حول التساؤلات بشأن مصيرهم ما بعد الانسحاب من هذه المستشفيات، خاصة بالنسبة للنواب وأطباء الامتياز وأطباء الخدمة الوطنية”.