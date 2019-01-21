صحيفة: جبران باسيل يزور دمشق قريبًا

كشفت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يعتزم زيارة دمشق قريبًا، وذلك بعد يومين من مطالبته بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها، إنّ دمشق “عابت على الفريق “الحليف” لها في السلطة اللبنانية عدم ممارسته الضغط المسبَق المطلوب لكسب التزام عربي بعودة قريبة لها إلى الجامعة العربية.

وزادت الصحيفة أن هذا الفتور اللبناني الرسمي تزامن مع قدوم الموفد الأمريكي، ديفيد هيل، إلى بيروت والذي “حمل رسائل واضحة ومن أبرزها عدم الذهاب إلى حكومة جديدة تكرّس التوازنات لمصلحة المحور الإيراني، وليكن الحل بتفعيل الحكومة المستقيلة”.

غير أن المواقف التي أطلقها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في القمة العربية الاقتصادية تضمّنت تطمينات واضحة لسوريا، إضافة إلى تواصل له مع دمشق يُنبئ بزيارة رسمية معلنة إلى الرئيس السوري بشار الأسد قريبًا.

وكانت تقارير سابقة ذكرت، أن دمشق اعتذرت سابقًا عن طلب باسيل زيارتها سرًا.

وكان باسيل دعا، الجمعة، خلال اجتماع وزاري عربي في بيروت، لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، معتبرًا أن غيابها يشكل “الفجوة الأكبر” في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي استضافتها بيروت.

وقال باسيل في كلمة افتتاحية ألقاها خلال اجتماع لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب تحضيرًا للقمة، “سوريا هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها”، لافتًا إلى أن “سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب”.

وطغت على التحضيرات للقمة خلال الفترة الماضية نقاشات حول إمكانية دعوة سوريا لحضورها، إلا أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال الخميس للصحافيين، إن “المسألة السورية لها جوانب مختلفة وحساسة”، مشيرًا إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة تنتظر “التوافق العربي”.

وأعادت في الآونة الأخيرة كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين فتح سفارتيهما في سوريا.