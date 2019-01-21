مصادر روسية: سوريا أسقطت أكثر من 30 صاروخًا أطلقتها إسرائيل

نقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء عن مركز التحكم العسكري الروسي قوله إن الدفاعات الجوية السورية دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنبلة موجهة خلال ضربات جوية إسرائيلية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المركز قوله اليوم الإثنين، إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مطارًا في جنوب شرق دمشق، وقتلت أربعة جنود سوريين وأصابت ستة.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وجنوبها أوقع 11 قتيلًا على الأقل من المقاتلين بينهم سوريان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: “قصف استهدف مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وجنوبها قتل 11 شخصًا على الأقل بينهم سوريان”، مضيفًا: “لا يوجد مدنيون بينهم”.