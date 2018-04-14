روسيا تؤكد اعتراض 71 صاروخ “كروز” أطلقت على سوريا‎

أعلن الجيش الروسي ،اليوم السبت، أن تحالف الدول الغربية الثلاث أطلق 103 صواريخ “كروز” بعضها من طراز “توماهوك” على سوريا، لكن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لدمشق نجحت في اعتراض 71 منها.

وقال الضابط الرفيع في الجيش الروسي، سيرغي رودسكوي: “بالمجموع، تم استخدام 103 صواريخ كروز”، مضيفًا أنه “تم اعتراض “71 صاروخ كروز”.

من جانبهم، قال مسؤولون بوزارة الدفاع الفرنسية إن الجيش الفرنسي أطلق، اليوم السبت، 12 صاروخًا خلال ضرباته الجوية على سوريا، وأنه لا توجد مؤشرات على اعتراض هذه الصواريخ.

وتحدث المسؤولون بعد ساعات من أوامر الرئيس إيمانويل ماكرون بالتحرك العسكري في سوريا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا في هجوم استهدف ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت، ضربات عسكرية على أهداف للنظام في سوريا ردًا على هجوم كيميائي اتهمت دمشق بتنفيذه في دوما.

وفي الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعلن من البيت الأبيض أن العملية جارية، كانت تتردد أصوات انفجارات متتالية في العاصمة السورية، وخرج السكان إلى شرفاتهم ليشاهدوا السماء وقد أضيئت في أماكن عدة، ويسمعوا أيضًا هدير الطائرات.

من جهتها، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة على سوريا سيؤثر سلبا على مفاوضات السلام.

ونقلت نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا قولها: “يعطي هذا التحرك إشارة قوية للمتطرفين والمتشددين بأنهم يفعلون أشياء صحيحة”.