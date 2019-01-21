المعارضة السودانية تتعهد باستمرار الاحتجاجات حتى تنحي البشير

تعهد تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة، اليوم الاثنين، بالاستمرار في الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

جاء ذلك في بيان مشترك لتجمع المهنيين السودانيين (مستقل يضم أطباء ومعلمين ومهندسين وأساتذة جامعات) وتحالف “نداء السودان”، و”الإجماع الوطني”، و”التجمع الاتحادي المعارض”.

وقال تجمع المهنيين بصفحته الرسمية على “فيسبوك”: “قضيتنا صادقة ولن نتبرم أو نسأم حتى لو تظاهرنا وسيرنا المواكب لسنوات، سنبقى في الشوارع شاهرين هتافنا “.

وتابع ” نعلم أن النظام وقادته يسعون لإثناء الثائرات والثائرين وتشتيت شملهم وصرفهم عن سلميتهم، ويعملون لتمييع مطالبنا الخاصة بإسقاط البشير ونظامه”.

وأعلن التجمع عن تسييره موكبين، غدا الثلاثاء، بمنطقة الحاج يوسف بمدينة “بحري” شمال العاصمة، ومنطقة “أمبدة” بمدينة “أم درمان” غربي العاصمة.

وأشار إلى أن الخميس القادم سيكون مسارًا جديدًا للثورة ، بمشاركة كل مدن وقرى السودان في التظاهرات والمواكب.

وسبق أن نظم تجمع المهنيين 4 مواكب منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، كانون الأول/ ديسمبر الماضي وسط الخرطوم، بهدف تسليم مذكرة للقصر الرئاسي، تطالب البشير بالتنحي.

إلا أنه منع من تسليم المذكرة بعد تصدي الشرطة وتفريقها المحتجين بالغاز المسيل للدموع في المرات السابقة.

وأمس الأحد، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا متوجهين لمقر البرلمان في أم درمان غربي الخرطوم.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية وتطالب بإسقاط نظام البشير.

وسقط خلال الاحتجاجات 26 قتيلاً حسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.