الرئيس السوداني عمر البشير أول زعيم عربي يزور دمشق منذ بدء الأزمة السورية (فيديو)

وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشر إلى العاصمة دمشق اليوم الأحد، في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ بدء الأزمة السورية.

وأظهرت صور رسمية الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله البشير في المطار.

وتجنبت دول عربية كثيرة الأسد منذ أن بدأ الصراع في 2011، بعد انتشار الاحتجاجات في سوريا مطالبة بإسقاطه.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الزعيمين أجريا محادثات في قصر الرئاسة تناولت أحدث التطورات في المنطقة وفي سوريا.

وبينما لم تعلن الخرطوم رسميا عن الزيارة حتى الساعة (20:50 ت.غ)، دعت الرئاسة السودانية الصحفيين لتغطية عودة الرئيس السوداني من زيارة خارجية “سرية”، حسب الدعوة التى وزعت على الصحفيين.

وعلقت جامعة الدول العربية أنشطة سوريا في مؤسساتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ردا على هجمات الحكومة السورية العنيفة على الاحتجاجات الشعبية.

ورغم أن دولا عربية كثيرة أغلقت سفاراتها أو خفضت علاقاتها مع دمشق، ثمة دعوات كثيرة في العالم العربي في الأشهر الأخيرة لتطبيع العلاقات مع سوريا وإعادتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.