الجزائر تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

قررت الرئاسة الجزائرية ، اليوم الجمعة، استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات الرئاسة في 18 أبريل/نيسان القادم، بعد تلافي شبح التأجيل الذي ظل مطروحاً بقوة إلى غاية يوم أمس.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وقع مرسومًا رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات الرئاسة، وينص المرسوم أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية التي ستتم بين 23 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير القادم.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، عبدالوهاب دربال، في وقت سابق إن “الهيئة متأهبة لأي مستجد، وأنها ستبدأ التحرك الفعلي سيكون بعد استدعاء رئيس البلاد للهيئة الناخبة، امتثالًا لقانون الانتخابات ونصوص الدستور”.

وذكر دربال في تصريحات سابقة لـ”إرم نيوز” أن التحفظات التي سجلتها الهيئة على قانون الانتخابات تخصّ المواعيد البرلمانية والمحلية ولا تخص الرئاسية، مفيدًا أن “وزارة الداخلية أخذت ملاحظات الهيئة وتوجيهاتها مأخذ الجد، ونحن نتصور الآن أن أي مراجعة للقانون ذاته ستكون بعد إجراء انتخابات الرئاسة”.

وظلت الطبقة السياسية ترقبُ موقف بوتفليقة ليس بإجراء الانتخابات في موعدها فحسب، بل بشأن رغبته في الترشح لولاية خامسة أو التنحي عن السلطة بطريقة ديمقراطية والتعهد بتنظيم انتخابات شفافة ومفتوحة على تعددية.

وتنتهي ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 1999، في 28 نيسان/ابريل المقبل. ويدعوه معسكره منذ أشهر إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عامًا) لم يكشف بعد أي قرار في هذا الشأن.