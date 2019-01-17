متظاهرون غاضبون يقطعون طريق بغداد – بصرة (صور)

أقدم متظاهرون غاضبون، اليوم الخميس، من أهالي محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق على إغلاق الطريق الدولي الرابط بين المحافظة والعاصمة العراقية بغداد.

وقال ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، “إن العشرات من المتظاهرين في قضاء الهارثة شمالي البصرة، تظاهروا من أجل توفير فرص العمل للعاطلين فضلًا عن الخدمات”.

وأضاف النشطاء، “أن المتظاهرين الغاضبين قطعوا الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة، حيث أضرموا النار في إطارات وبراميل بلاستيكية لغرض قطع الطريق كعمل احتجاجي”.

وتجدَّدت احتجاجات البصرة منذ أيام؛ للضغط على حكومة عادل عبدالمهدي لتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، فيما تشهد التظاهرات أعمال عنف بين الحين والآخر بين المحتجين والقوات الأمنية.

وخلال شهر تموز/ يوليو الماضي، شهدت محافظة البصرة النفطية اضطرابات واسعة، بعد تحول تظاهرات إلى أعمال عنف وفوضى، إذ قام محتجون بإحراق مبانٍ حكومية وعدة مقار لأحزاب سياسية، فضلًا عن اقتحام القنصلية الإيرانية، وإضرام النيران فيها.