بالفيديو.. إطلاق نار واشتباكات بين الأمن العراقي ومتظاهرين في البصرة

اندلعت اشتباكات، يوم الأحد، بين عناصر القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين شمالي محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق.

وقال مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “اشتباكات اندلعت بين عناصر القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين في مدينة الهوير التابعة لقضاء المدينة، شمالي البصرة، فيما اعتقل الأمن العراقي عددًا من المتظاهرين”.

وأكد الناشطون “سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين نتيجة الاشتباكات وإطلاق العيارات النارية، لتفريق المتظاهرين، بعد رميهم القوات الأمنية بالحجارة”.

وتجددت احتجاجات البصرة منذ أيام؛ للضغط على حكومة عادل عبدالمهدي لتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، فيما تشهد التظاهرات أعمال عنف بين الحين والآخر بين المحتجين والقوات الأمنية.

وخلال شهر تموز/ يوليو الماضي، شهدت محافظة البصرة النفطية اضطرابات واسعة، بعد تحول تظاهرات إلى أعمال عنف وفوضى، إذ قام محتجون بإحراق مبانٍ حكومية وعدة مقار لأحزاب سياسية، فضلًا عن اقتحام القنصلية الإيرانية، وإضرام النيران فيها.