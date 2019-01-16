بينهم 4 أمريكيين.. 15 قتيلًا في تفجير انتحاري بمدينة منبج السورية

قال مسؤول أمريكي إن 4 جنود أمريكيين قتلوا وأصيب 3 بجروح، اليوم الأربعاء، في انفجار بمدينة منبج السورية.

ونشر موقع على صلة بتنظيم داعش بيانًا في وقت سابق يقول، إن مهاجمًا انتحاريًا يرتدي سترة ناسفة استهدف دورية تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في منبج.

من جهته، ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن حصيلة قتلى التفجير الانتحاري وصلت إلى “15 قتيلًا بينهم تسعة مدنيين على الأقل، بالإضافة إلى خمسة مقاتلين محليين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية كانوا يرافقون دورية التحالف الدولي”.