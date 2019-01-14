فضيحة عراقية.. بغداد تستقبل العاهل الأردني بالعلم الفلسطيني بدلًا من الأردني (صور)

في حادثة لافتة، استقبلت العاصمة بغداد اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برفع العلم الفلسطيني في شوارعها، بدلًا من العلم الأردني، وذلك قبل تصحيح ذلك الخطأ.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ظهر فيها العلم العراقي مدموجًا بالعلم الفلسطيني استعدادًا للترحيب بملك الأردن، الذي وصل إلى العراق في وقت سابق من اليوم الإثنين.

ويبدو أن الجهة المعنية بترتيب احتفال استقبال ملك الأردن، ارتكبت على ما يبدو خطأً بروتوكوليًا، وذلك من خلال رفع العلم الفلسطيني في شوارع بغداد ظنًا منها أنه العلم الأردني.

ويتشابه العلمان الأردني والفلسطيني في ألوانهما، بينما ينحصر الفرق بين العلمين في وجود النجمة السباعية على العلم الأردني.