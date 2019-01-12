الأردن.. الصفدي وعريقات يبحثان “مواجهة” الإجراءات الإسرائيلية ‎

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم السبت، في عمّان، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، سبل “كسر جمود” العملية السلمية، و”مواجهة” الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن الجانبين بحثا “سبل التحرك المشترك بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة؛ من أجل كسر الجمود في العملية السلمية، ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين”.

وأكد الصفدي وعريقات “أهمية تحرك المجتمع الدولي لكسر هذا الجمود، والعمل على إيجاد أفق حقيقي ينتج مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين”.

وشددا على ضرورة أن “يتخذ المجتمع الدولي موقفًا ضابطًا وفاعلًا للسياسات الاستيطانية التي تشكل خرقًا صريحًا لقوانين الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق السلام”.

وشددا، وفق البيان، على أن “القدس خط أحمر”، مُحذّران من تبعات محاولات إسرائيل “تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية استفزازًا لمشاعر المسلمين والمسيحيين”.

كما أكدا ضرورة استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أنروا”، لتمكينها من الاستمرار بالقيام بدورها وفقًا لتكليفها الأممي.

والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى وقبول حل الدولتين، على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.