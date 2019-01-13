وزير الخارجية الإيراني يصل العراق في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بغداد، يوم الأحد، على رأس وفد حكومي في إطار زيارة رسمية للعراق تستغرق 5 أيام.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن “وزير الخارجية الإيراني وصل مطار بغداد الدولي عصر اليوم، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى”.

وأوضح المصدر أن “ظريف سيلتقي، اليوم، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، إلى جانب لقاءات جانبية مع قادة كتل سياسية”.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الخارجية الإيراني في بغداد أيضًا، المشاركة في ندوة مشتركة بين تجار ومستثمري البلدين في بغداد، وفق بيان للسفارة الإيرانية لدى العراق.

ومن المقرر أن يتوجه ظريف إلى أربيل؛ للقاء مسؤولي إقليم كردستان العراق، فضلًا عن المشاركة في الندوة الاقتصادية الثانية بين التجار الإيرانيين والعراقيين في أربيل، قبل أن يتوجه إلى السليمانية للقاء زعماء أحزاب، على رأسهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

ووفقًا لبيان السفارة الإيرانية، فإن “ظريف سيزور، الأربعاء، محافظة كربلاء جنوبي العراق؛ لحضور الندوة الاقتصادية الثالثة بين المستثمرين الإيرانيين والعراقيين، من محافظات الفرات الأوسط والجنوب، وبعدها يذهب إلى النجف جنوبي البلاد”.