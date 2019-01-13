نتنياهو: الغارة الأخيرة على سوريا استهدفت مستودع أسلحة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الغارة الجوية الأخيرة على سوريا استهدفت مستودعًا للأسلحة، وفق وسائل إعلام.
وأضاف، في حفل وداع لرئيس أركان جيش الاحتلال، أن “إسرائيل نجحت في منع التموضع الإيراني في سوريا”.
إرم نيوز - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الغارة الجوية الأخيرة استهدفت مستودعًا للأسلحة.
المصدر: الأناضول
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الغارة الجوية الأخيرة على سوريا استهدفت مستودعًا للأسلحة، وفق وسائل إعلام.
وأضاف، في حفل وداع لرئيس أركان جيش الاحتلال، أن “إسرائيل نجحت في منع التموضع الإيراني في سوريا”.