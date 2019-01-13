نتنياهو: الغارة الأخيرة على سوريا استهدفت مستودع أسلحة

نتنياهو: الغارة الأخيرة على سوريا استهدفت مستودع أسلحة

المصدر: الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الغارة الجوية الأخيرة على سوريا استهدفت مستودعًا للأسلحة، وفق وسائل إعلام.

وأضاف، في حفل وداع لرئيس أركان جيش الاحتلال، أن “إسرائيل نجحت في منع التموضع الإيراني في سوريا”.

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