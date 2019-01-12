الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافًا في غزة

شنَّت المقاتلات الإسرائيلية عدة غارات على عدد من المواقع العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الطيران الحربي من نوع f16، أطلق عدة صواريخ على موقع اليرموك شرق حي الشجاعية، بالإضافة لقصف مرصد تابع لحركة حماس في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وما زالت الطائرات الحربية والاستطلاعية، تحلّق على مستويات منخفضة في أجواء قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت مساء السبت، إن صاروخًا واحدًا على الأقل، انفجر بالقرب من إحدى المستوطنات في المجلس الإقليمي (شعر هنيغيف).

وبحسب موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي فإن صاروخًا واحدًا على الأقل سقط في إحدى المستوطنات القريبة من غلاف غزة.